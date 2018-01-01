Бетон – самый популярный и надежный в использовании строительный материал, хорошо отвечающий требованиям по прочности и бюджету. Критично важно, чтобы материал изготавливался при строгом соблюдении пропорций, всех технических тонкостей, тщательно перемешивался и доставлялся в 100% сохранности.

Наша компания предоставляет самый оптимальный вариант для любого типа и масштаба строительства – купить бетон с доставкой в бетоносмесителе. Это существенно сокращает временные затраты, человеческий ресурс, бюджет и дает хороший, качественный результат. С помощью собственной спец. техники мы перевозим необходимое количество готовой смеси до места заливки, таким образом, чтобы материал оставался в той же консистенции, как после замешивания на производстве.

Товарный бетон – готовая смесь, произведенная на заводе с автоматически выверенными пропорциями, в соответствии с рецептом каждой марки бетона и максимально тщательно перемешана. В заводском производстве присутствует контроль качества, есть ряд существенных преимуществ, поскольку четко соблюдены пропорции, быстро и своевременно добавляются ингредиенты, без примесей, хорошо и интенсивно замешивается, что обеспечивает однородность смеси, из которой получается максимально крепкий материал.

Важность геодезии при возведении фундамента

На этапе планирования любой застройки существует несколько видов геодезических работ. Когда приобретается участок, для определения его фактических границ и ориентации в своих строительных возможностях, проводят кадастровую геодезическую съемку. При топографической съемке виден уровень возможного наклона участка, и на основе данных принимаются соответствующие решения, понимают месторасположения будущих дорог, оград и прочих элементов территории. С помощью геодезической съемки создают документацию в виде чертежей местности, а затем с их помощью получают доступы к проведению работ. Чтобы сделать разметку на карте местности делают инженерную геодезию, которая помогает проектировать индивидуальное строительство или подогнать типовые решения.

Чтобы очертить место будущего здания и распланировать строительство фундамента в обязательном порядке проводятся геодезические работы. Поверхность земли не бывает идеально ровной. Процедура геодезии позволяет определить подходит ли выбранный участок под параметры строительства. Основная задача данной процедуры – контроль грамотного расположения элементов объекта при строительстве, чтобы избежать искажений и дальнейших разрушений конструкции.

Сначала определяется оптимальное место под дом, чтобы было рациональное расположение относительно коммуникаций, сторон света, соседних домов, а так же учтен рельеф местности и особенности почвы. Затем, с помощью геодезии смотрят, есть ли необходимость в глобальных земляных работах перед строительством фундамента, нужна ли дополнительная дренажная система и пр. Так, например, расположение подземных вод, которые могут затопить (или подмывать) основание строения, наклон уровня участка и прочие моменты существенно влияют на качество и долговечность будущего строения. В ряде случаев, нерациональное возведение без учета нюансов чреваты полной остановкой строительства и потерей не только времени, но и денег.

Непосредственно при возведении фундамента геодезические работы заключают в себе несколько этапов. Сначала выравнивают песчаное основание, затем примерно прикидывают границы будущего фундамента, разбивают её на части. После этого контролируется ровность установки опалубки под заливку бетонной смеси, затем отслеживается высота и уровень заливки. Фундамент – самая важная часть строения, на котором держится большая ответственность долговечности и надежности конструкции.