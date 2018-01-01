Купить бетон с доставкой

Купить бетон с доставкой в СПб

+7 (911) 799-08-41

бетон с доставкой в Санкт-Петербурге от производителя

Быстрая доставка. Работаем 24 часа. Без предоплаты.

Для юридических лиц: с предоставлением закрывающих документов.

Для физических лиц: принимаем оплату за наличный расчет и по карте с предоставлением кассового чека!

г. Санкт-Петербург

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Скидка 5% на бетон!

При заказе от 10 м3 любой марки Бетона.

Скидка от 5% + АБН по спец. цене!
Звоните: 89117990841

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Купить бетон с доставкой в СПб от производителя по выгодным ценам.

Мы предоставляем выгодные цены на товарный бетон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наша компания занимается собственным производством, а так же продажей бетона с 8 заводов- производителей Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Купить бетон с доставкой вы можете 24/7. За счет многообразия надежных партнеров, у наших клиентов есть возможность оперативно купить бетон с доставкой и выбрать оптимальный и недорогой вариант логистики. Наличие собственного парка спец. техники, позволяет нам доставлять бетон круглосуточно, в разном объеме, в любую точку города и ближайших пригородов. Наши клиенты экономят не только бюджет, но и время на согласование производства, доставку и аренду автотранспорта. Широкий ассортимент марок бетона всегда в наличии и доступен в любое время суток. Низкие цены, быстрая отгрузка с возможностью оплаты, как наличным, так и безналичным расчетом – одни из многих конкурентных преимуществ нашей компании.

Собственное производство

9 бетонных заводов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Собственная техника

Собственный автопарк бетоносмесителей и бетононососов

Оплата онлайн

Представляем кассовые чеки и закрывающие документы

Сертифицированная лаборатория

Предоставляем сертификаты качества и протоколы испытаний

Цена бетона СПб

Бетон товарный (марка / класс)
Подвижность (пластичность)
Морозостойкость
Водонепроницаемость
Цена руб. / м3
Бетон М100 / В7,5
П1, П2, П3
F50-F75
W0-W4
2880 руб./м3
Бетон М150 / В12,5
П1, П2, П3
F50-F100
W0-W4
2950 руб./м3
Бетон М200 / В15
П1, П2, П3, П4
F50-F150
W2-W6
3050 руб./м3
Бетон М250 / В20
П1, П2, П3, П4
F100-F200
W2-W6
3190 руб./м3
Бетон М300 / В22,5
П1, П2, П3, П4, П5
F100-F300
W4-W8, W10, W12
3230 руб./м3
Бетон М350 / В25
П1, П2, П3, П4, П5
F100-F300
W4-W8, W10, W12
3300 руб./м3
Бетон М400 / В30
П1, П2, П3, П4, П5
F200-F500
W4-W8, W10, W12, W14
3480 руб./м3
Бетон М450 / В35
П1, П2, П3, П4, П5
F200-F500
W4-W8, W10, W12, W14
3590 руб./м3
Бетон М500 / В40
П1, П2, П3, П4, П5
F300-F1000
W8, W10, W12, W14, W16, W18
3790 руб./м3

Уточнить стоимость

+7 (911) 799-08-41

Ознакомиться с условиями поставки товарного бетона
Купить бетон с доставкой
Монтажный раствор (марка)
Подвижность
Цена руб. / м3
М75
Пк 1-4
2610 руб./м3
М100
Пк 1-4
2680 руб./м3
М150
Пк 1-4
2830 руб./м3
М200
Пк 1-4
2970 руб./м3
М250
Пк 1-5
2990 руб./м3
М300
Пк 1-5
3030 руб./м3
Кладочный раствор (марка)
Подвижность
Цена руб. / м3
М75
Пк 1-4
2910 руб./м3
М100
Пк 1-4
2970 руб./м3
М150
Пк 1-4
3015 руб./м3
М200
Пк 1-4
3100 руб./м3
М250
Пк 1-5
3170 руб./м3
М300
Пк 1-5
3280 руб./м3

Аренда Бетононасоса в СПб

Длина стрелы
Размер площадки
Минимальная смена (работа+подача)
Цена руб. / час
24 м
6х6 (м)
5+2
1800 руб./час
32 м
8х8 (м)
5+2
1900 руб./час
36 м
8х8 (м)
5+2
2100 руб./час
42 м
10х8 (м)
6+2
2300 руб./час
46 м
10х10 (м)
6+2
2600 руб./час
50 м
12х14 (м)
6+2
3200 руб./час
54 м
14х14 (м)
6+2
3400 руб./час
58 м
14х16 (м)
6+2
3800 руб./час
Условия аренды бетононасоса

Уточнить стоимость

+7 (911) 799-08-41

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Оставить заявку или позвоните нам

Вы можете оформить заявку на нашем сайте или позвонить нам по телефону +7 (812) 213-11-86, а так же посетить наш офис по адресу: пл. Стачек д.9

Согласовываем заявку

Наш менеджер связывается с вами и уточняет все детали. Также проводим консультацию по строительству и материалам.

Заключаем договор

Заключаем договор поставки товарного бетона в нашем офисе.

Оплата

Для физический лиц: оплата производится по карте или за наличный расчет с предоставление кассового чека.

Для юридических лиц: оплата производится на расчетный счёт организации.

Отгрузка

На основании согласованной заявки производится отгрузка товарного бетона по указанному адресу и в указанный срок с предоставление транспортных накладных и паспортов качества.

Акции от нас
При заказе от 15 м3*
5%

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При заказе от 150 м3*
10%

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При заказе от 50 м3*
7%

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Часто задаваемые вопросы
Какая марка бетона нужна для строительства частного дома?

Для строительства малоэтажных домов из бруса или газобетона до 3 этажей вам потребуется бетон высокой прочности. Подойдут такие варианты: марка бетона М300 с водонепроницаемостью W4 и выше, морозостойкостью от F100 и выше. Также вам подойдет марка бетона М350 с аналогичными техническими характеристиками.

Какая марка бетона подойдет для пола гаража?

При заливки полов в гараже, в зависимости от тоннажа транспортного средства потребуется бетон марки не ниже М200.

За какое время бетон набирает прочность?

В первые три дня бетон набирает не более 30% марочной прочности, что позволяет снять опалубку. От 7-14 суток бетон набирает прочность 60-80%. 100% прочности бетон набирает на 28-е сутки.

Какой бетон нужен для отмостки?

Для устройства отмостки потребуется марка бетона не ниже М200 на основе цемента марки М500.

Как рассчитать доставку бетона до вашего объекта?

Вам нужно рассчитать расстояние от объекта до бетонного завода. Проще всего это сделать через Google.Maps или Яндекс.Карты. Узнав точный километраж подставьте значение в данную формулу X км.*20 руб.=Y руб/м3. Где Х это расстояние от завода до вашего объекта, 20 руб. — это стоимость 1 км. доставки бетоносмесителем. Пример: 24 км.*20 руб. = 480 руб.м3

Сколько весит бетон?

3 товарного бетона, в зависимости от марки, весит около 2 тонн 200 кг. и выше.

Отзывы о нас

Осуществлялись монолитные работы в Кудрово по договору поставки товарного бетона. Техника приехала вовремя, качество бетона соответствовало заявленному.

Отзывы о нашем бетоне

Марат
Генеральный директор компании "Фундамент СПб"

Спасибо за профессиональный подход к своему делу.

Отзывы о нашем бетоне

Ирина Владимировна
Отдел снабжения компании "ЦДС"

Благодарим менеджеров компании за консультацию по строительству фундамента и подбору оптимальной марки бетона и спецтехники.

Отзывы о нашем бетоне

Дмитрий Петров
Частное лицо

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Адрес

пл. Стачек д.9

г. Санкт-Петербург, Россия

Время работы: круглосуточно

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Контакты

zakaz@betonspb-tsn.ru

+7 (911) 799-08-41

Реквизиты
ООО «Альтерра»
ИНН: 7814767337
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Экскурсии по нашим бетонным заводам

Подробнее по телефону: +7 911 799-08-41

Бетон – самый популярный и надежный в использовании строительный материал, хорошо отвечающий требованиям по прочности и бюджету. Критично важно, чтобы материал изготавливался при строгом соблюдении пропорций, всех технических тонкостей, тщательно перемешивался и доставлялся в 100% сохранности.

Наша компания предоставляет самый оптимальный вариант для любого типа и масштаба строительства – купить бетон с доставкой в бетоносмесителе. Это существенно сокращает временные затраты, человеческий ресурс, бюджет и дает хороший, качественный результат. С помощью собственной спец. техники мы перевозим необходимое количество готовой смеси до места заливки, таким образом, чтобы материал оставался в той же консистенции, как после замешивания на производстве.

Товарный бетон – готовая смесь, произведенная на заводе с автоматически выверенными пропорциями, в соответствии с рецептом каждой марки бетона и максимально тщательно перемешана. В заводском производстве присутствует контроль качества, есть ряд существенных преимуществ, поскольку четко соблюдены пропорции, быстро и своевременно добавляются ингредиенты, без примесей, хорошо и интенсивно замешивается, что обеспечивает однородность смеси, из которой получается максимально крепкий материал.

 

Важность геодезии при возведении фундамента

 

На этапе планирования любой застройки существует несколько видов геодезических работ. Когда приобретается участок, для определения его фактических границ и ориентации в своих строительных возможностях, проводят кадастровую геодезическую съемку. При топографической съемке виден уровень возможного наклона участка, и на основе данных принимаются соответствующие решения, понимают месторасположения будущих дорог, оград и прочих элементов территории. С помощью геодезической съемки создают документацию в виде чертежей местности, а затем с их помощью получают доступы к проведению работ. Чтобы сделать разметку на карте местности делают инженерную геодезию, которая помогает проектировать индивидуальное строительство или подогнать типовые решения.

Чтобы очертить место будущего здания и распланировать строительство фундамента в обязательном порядке проводятся геодезические работы. Поверхность земли не бывает идеально ровной. Процедура геодезии позволяет определить подходит ли выбранный участок под параметры строительства. Основная задача данной процедуры – контроль грамотного расположения элементов объекта при строительстве, чтобы избежать искажений и дальнейших разрушений конструкции.

Сначала определяется оптимальное место под дом, чтобы было рациональное расположение относительно коммуникаций, сторон света, соседних домов, а так же учтен рельеф местности и особенности почвы. Затем, с помощью геодезии смотрят, есть ли необходимость в глобальных земляных работах перед строительством фундамента, нужна ли дополнительная дренажная система и пр. Так, например, расположение подземных вод, которые могут затопить (или подмывать) основание строения, наклон уровня участка и прочие моменты существенно влияют на качество и долговечность будущего строения. В ряде случаев, нерациональное возведение без учета нюансов чреваты полной остановкой строительства и потерей не только времени, но и денег.

Непосредственно при возведении фундамента геодезические работы заключают в себе несколько этапов. Сначала выравнивают песчаное основание, затем примерно прикидывают границы будущего фундамента, разбивают её на части. После этого контролируется ровность установки опалубки под заливку бетонной смеси, затем отслеживается высота и уровень заливки. Фундамент – самая важная часть строения, на котором держится большая ответственность долговечности и надежности конструкции.

 

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Цена бетона с доставкой

Стоимость материала зависит от его марки, вида и объема. У нас можно заказать как товарный, так и сухой бетон с той лишь разницей, что второй необходимо замешивать самостоятельно, взяв в аренду компактный электрический бетоносмеситель.

Бетон с доставкой в спб

Мы осуществляем круглосуточную отгрузку, стоимость доставки рассчитывается в зависимости от расстояния, состояния дорог, способа транспортировки и сложности подъезда к месту назначения. Товарный бетон отгружается в бетоносмесителях от семи кубометров, сухой бетон – в мешках или навалом в самосвале.


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